L’incredibile e tragica storia di Duke il cane che nonostante i padroni l’abbiano pugnalato e investito con l’auto per liberarsi di lui, è sopravvissuto e combatte ogni giorno.

Duke è stato soccorso da un passante sul ciglio della strada di Houston, nel Texas. Era in fin di vita il cane i cui padroni lo hanno pugnalato alla schiena e in altre parti del corpo, poi gettato via dalla macchina e investito. Volevano liberarsi di lui per sempre ma Duke è sopravvissuto e ora ha cominciato una lenta ripresa.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Duke il cane temerario che è sopravvissuto a chi lo ha pugnalato e investito

Un guerriero, solo così si può definire Duke che è stato salvato dalla Houston K-911 e portato di urgenza al centro veterinari. Aveva ferite profonde ma nonostante questo, il cane è riuscito a sopravvivere e ora sta riprendendo a vivere piano piano. Il percorso di riabilitazione non sarà semplice considerando l’entità delle ferite, ma sta piano piano guarendo grazie alle cure mediche.

Come riporta La Stampa, i soccorritori hanno tranquillizzato tutti sul suo stato di salute: “Duke ogni giorno diventa più forte. Il suo intervento è riuscito e le sue ferite stanno guarendo. Ora si sente molto meglio e si comporta come un cucciolo felice e giocherellone. Eravamo così preoccupati per lui”.

Riproduzione riservata © 2021 - DG