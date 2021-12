Veronica Tarchini è morta all’età di 19 anni a causa di un’incidente stradale, era alla guida della vettura insieme a un’amica e ha impattato con un’altra macchina: non solo in pericolo di vita le altre persone.

Domani si svolgeranno i funerali di Veronica Tarchini la ragazza di 19 anni morta a causa di un’incidente stradale tra Vobarno e Carpeneda, in provincia di Brescia. Tutta la comunità si è stretta attorno alla famiglia che si è recata presso la camera ardente dell’obitorio della Passerini a Nozza. La cerimonia funebre si svolgerà 14.30 nella chiesa di San Michele Arcangelo di Idro.

Le dinamiche dell’incidente

La polizia sta ancora investigando sulle cause dell’incidente stradale che ha portato via per sempre Veronica. Dalle prime ricostruzioni e ipotesi sembra che la 19 alla guida abbia perso il controllo della vettura per cause ancora da accertare, e sia finita nella corsia opposta scontrandosi con un’altra auto. Nell’auto della ragazza c’era anche l’amica che è ora in ospedale ma non in pericolo di vita. Anche la coppia alla guida dell’altra vettura è all’ospedale ma non in gravi condizioni. Veronica è morta in seguito all’impatto violento tra le auto e per lei non c’è stato nulla da fare.

