Il bronde è un colore, sfumato, che fonde insieme il castano con il biondo per dare un effetto mozzafiato a chi lo sfoggia. Le star di Hollywood ormai ne sono innamorate.

Avete voglia di cambiare e di sfoggiare un look diverso? Abbiamo la soluzione che fa per voi. La nuova tendenza delle star, in fatto di hair stylist, infatti, è quello di affidarsi al colore Bronde! Un mix tra il brown e il blonde dal risultato sorprendente e che vi conferirà un aspetto più glamour e che vi illuminerà il volto.

Da Jennifer Lopez a Sarah Jessika Parker: le star convertite al bronde

Da Jennifer Lopez a Sarah Jessika Parker passando per Jessica Alba e Mischa Barton: tutte le star di Hollywood sono letteralmente impazzite, da tempo, per il bronde tanto da averne fatto un vero e proprio marchio di fabbrica.

Ovviamente c’è da precisare che ci sono diversi tipi bronde. Quello più chiaro e che quindi va nelle sfumature del biondo, e uno un po’ più scuro, che va nel castano. Per ottenerlo, inoltre, ci sono diverse metodologie, quindi non per forza bisognerà ricorrere a un’ossigenazione dei capelli.

Jennifer Lopez

Ad esempio se la vostra base di partenza è un castano chiaro potrete procedere a dei semplici colpi di sole per rendere il tutto il più naturale possibile.

Effetto bronde: attenzione al taglio

Oltre al colore, infine, dovreste stare molto attente anche al taglio. Eh sì, perché per avere un aspetto davvero impeccabile bisogna optare per un long bob o short, a seconda se vi piacciono di più i capelli lunghi o corti.

Ma non solo, perché se siete amanti delle medie lunghezze potete anche optare per un taglio alla Rachel, la protagonista di Friends, interpretata da Jennifer Aniston.

Se invece amate i capelli lunghi potrete ispirarvi al taglio di Jennifer Lopez. La vostra chioma, ovviamente, potrà essere asciugata nei modi che più vi aggradano: dal liscio perfetto a alle beach waves all’effetto ondulato, insomma potrete sbizzarrirvi in mille modi.

