View this post on Instagram

Benvenuti nella mia cialtronissima cucina! Ricettina del giorno ( io ci ho messo pere) e grazie a @superstelluna per la ricetta: 3 uova 2 vasetti yogurth bianco 4 vasetti zucchero ( usare i vasetti jogurt come misurino) 2 vasetti olio semi girasole 6 vasetti farina 2 bustine lievito Ciocco fondente a bagnomaria se vuoi oppure mele tagliate dentro l’impasto o pere a seconda del tuo gusto!! 160 gradi x 45 min Mischiare tutto insieme con frusta e mettere in stampo unto con burro e farina. Lasciare raffreddare prima di girarla. Io non avevo la forma ciambellone ma si può usare una tortiera qualsiasi! Spero di non annoiarvi con le mie ricette, ma io ci provo anche se sono negata in cucina #lericettedipat#tuttepresedainternet#superstelluna