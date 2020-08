Prince of Persia – Le sabbie del tempo è il film liberamente ispirato al celebre omonimo videogioco: ecco quali sono le location.

Gli appassionati di videogiochi d’azione conoscono certamente quelli della saga di Prince of Persia. una saga che ha attratto anche il mondo del cinema, tanto che nel 2010 è uscito nelle sale cinematografiche Prince of Persia – Le sabbie del tempo. Il A dirigere il film è stato Mike Newell, il regista di Mona Lisa Smile, Harry Potter e il calice di fuoco e L’amore ai tempi del colera. Vediamo ora quali sono le location utilizzate per il film.

Prince of Persia – Le sabbie del tempo: le location del film

Fatta eccezione per alcune riprese degli interni che sono state realizzate nei Pineowood Studios che si trovano in Inghilterra, Prince of Persia – Le sabbie del tempo è stato girato interamente in Marocco.

Secondo il regista Mike Newell i paesaggi dello stato nordafricano sono infatti molto simili a quelli del videogioco e per questo ideali per girare questo film. Tra i luoghi nei quali è stato girato Prince of Persia – Le sabbie del tempo troviamo alcune celebri città del Marocco Air Benhaddou, Marrakech, Ouarzazate e Oukaimeden.

Prince of Persia – Le sabbie del tempo: il cast del film

Il protagonista principale di Prince of Persia – Le sabbie del tempo, ovvero il principe Dastan, è Jake Gyllenhall, attore che pochi anni prima era stato candidato al Premio Oscar per il celeberrimo I segreti di Brokeback Mountain e che ha lavorato in tanti altri film di successo come Jarhead e Zodiac.

Nel cast di Prince of Persia – Le sabbie del tempo, al fianco di Jake Gyllenhal, troviamo Gemma Arterton, Alfred Molina, Ben Kinglsley, Steve Toussaint, Toby Kebbell, Richard Coyle, Ronald Pickup, Reece Ritchie, Claudio Pacifico e Gísli Örn Garðarsson.

