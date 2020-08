In estate le merende rappresentano un momento gustoso per mangiare un gelato o un sorbetto. Ecco alcuni consigli per merende gustose senza prendere peso.

Voglia di qualcosa di buono ma niente di troppo pesante? Abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Specialmente in estate, infatti, andiamo sempre alla ricerca di qualcosa di buono, sì, ma che sia fresco e poco calorico. Ci sono, per questo motivo, alcune merende che possono soddisfare la vostra fame, senza però farvi pensare ai chili di troppo.

Merende light: dal gelato all’acqua alla frutta

In estate, spesso, il gelato sostituisce il normale lunch e sempre più persone, per sfuggire al caldo rovente delle città, optano per questa soluzione. Abbiamo però alcuni consigli da darvi per non sentirvi, poi, in colpa con la bilancia. Ai vari gusti crema, infatti, bisognerà prediligere quelli alla frutta, fatti con acqua e con pochissimi zuccheri.

In alternativa, invece, potrete optare per una macedonia di frutta. Consigliatissima, soprattutto in questo periodo, sono l’anguria e le albicocche. Preferire, insomma, sempre frutti di stagione. Se da un lato l’anguria è costituita da una buona percentuale di acqua, le albicocche, invece, sono una fonte inesauribile di vitamine.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/ghiaccio-ice-cream-gelato-sundae-3611698/

Sorbetti e torta all’ananas: la merenda è servita

Un’altra merenda gustosa è veloce, inoltre, è costituita dai sorbetti: idratante e soprattutto ipocalorico. Da provare, inoltre, anche l’ananas un vero e proprio alleato per mantenere la forma fisica.

L’ananas, inoltre, può essere utilizzata anche per farcire una torta, fredda, da riporre in frigo e da gustare da soli o in compagnia. Anche la fragolata è un ottimo rimedio per placare il languorino di stomaco, in alternativa è possibile optare per una crostata di fragole, che ricordiamolo sono ricche di vitamina C.

Anche le mousse sono un ottimo alleato per combattere la debolezza di stomaco oppure una cheesecake allo yogurt. Per una versione ancora più light, inoltre, è consigliato non utilizzare il burro.

Se pensate che i ghiaccioli e le granite sono la merenda più leggera che c’è, beh vi consigliamo di provare anche gli spiedini di frutta. Un ottimo modo, questo, per mangiare con gusto.

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.