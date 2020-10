Il regalo di Natale di Netflix ai suoi tifosi è Bridgerton: dalla trama al cast, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV.

Nel giorno di Natale, tra le altre cose, ci si scambiano anche i regali. E a proposito di regali ce n’è uno che Netflix ha previsto per i suoi abbonati: Bridgerton. La prima stagione della serie TV arriverà sulla celebre piattaforma streaming proprio il 25 dicembre 2020. C’è molta curiosità intorno a questa serie che è stata prodotta da Shondaland, la casa di produzione creata da Shonda Rhimes, la creatrice di molte serie TV di grande successo a livello internazionale come ad esempio Grey’s Anatomy.

Bridgerton: la trama della serie TV

Bridgerton è una serie TV romantica, ambientata nell’Inghilterra di inizio 1800. La protagonista principale è Daphne, la primogenita della potente famiglia Bridgerton, alla ricerca di un marito. Tra i candidati c’è il Duca di Hastings, lo scapolo d’oro che ogni madre vorrebbe per la propria figlia.

Tra Daphne e il Duca di Hastings nasce subito una forte attrazione, ma il rapporto tra i due sarà particolarmente burrascoso. La serie TV Bridgerton è tratta dai romanzi bestseller dell’omonima collana della scrittrice Julia Quinn.

La protagonista principale di Bridgerton, ovvero Daphne, è interpretata da Pheobe Dynevor. L’attrice inglese ha lavorato in precedenza in altre serie TV, come Waterloo Road, Snatch e Younger. Il protagonista maschile, il Duca di Hastings è invece impersonato da René-Jean Page, attore che inglese che ha in precedenza già lavorato con la collega Pheobe Dynevor in Waterloo Road.

Nel cast principale della serie TV troviamo poi anche Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey, Luke Newton, Luke Thompson, Claudia Jessie, Nicola Coughlan, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Ruth Gemmell, Adjoa Andoh, Polly Walker, Bessie Carter e Harriet Cains.

