Dopo quasi tre anni dall’uscita di A Star is Born, Bradley Cooper rompe il silenzio sul presunto flirt con Lady Gaga, esaudendo il desiderio dei fan.

Dopo un bel po’ di tempo, finalmente Bradley Cooper ha deciso di fare chiarezza sulla presunta relazione con Lady Gaga, sua co-protagonista nel film A Star is Born.

Nel 2018 la coppia ha fatto sognare nei cinema, soprattutto perché sul set il feeling è stato davvero incredibile. Tanto forte che i fan hanno speculato per mesi su una loro presunta relazione, nonostante all’epoca Bradley era ancora fidanzato con Irina Shayk.

Che tra Lady Gaga e Bradley Cooper ci fosse una grande sintonia era palese, soprattutto dopo la loro famosa esibizione agli Oscar in cui hanno interpretato insieme “Shallow”, famosa canzone del film. Ora, però, la star ha decisi di parlare per la prima volta di quello che c’è tra lui e la pop star.

In un’intervista con The Hollywood Reporter, Bradley Cooper ha detto, riferendosi proprio agli sguardi tra lui e Gaga durante l’esibizione agli Academy: “Durante quel duetto stavamo recitando. Abbiamo concepito quel momento come se fosse una scena del film, più che altro per calmare la mia ansia. È così terribilmente carismatica e bella. Quando l’ho incontrata, ho pensato: ‘Se riesco a controllarlo… allora tocca solo a me sbagliare.’ Ma poi, quando abbiamo iniziato a lavorare insieme, ho capito: ‘Oh, il cielo è il limite in termini di ciò che è in grado di fare e del suo livello di impegno'”

Un feeling solo da set cinematografico

A quanto pare, quindi, Bradley Cooper smentisce qualsiasi relazione romantica con Lady Gaga, deludendo tantissimi fan che ancora oggi speravano in un interesse romantico tra i due.

All’epoca addirittura si parlava di una convivenza tra i due, solo perché i paparazzi avevano beccato Lady Gaga uscire da casa di Bradley Cooper un paio di volte. Ma tra la cantante e la star di Hollywood c’è solo una bella amicizia.

Pare, infatti, che Bradley sia molto concentrato sulla sua famiglia, anche se con Irina Shayk ufficialmente è finita. L’ex coppia, però, in questi giorni è stata paparazzata insieme per le strade di New York, ma probabilmente sono insieme solo per il bene della figlia Lea. Al momento nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni ufficiali.