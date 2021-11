Dopo una rottura definita nel 2019, Bradley Cooper e Irina Shayk sono stati avvistati insieme, senza la figlia Lea, con sguardi complici e sorrisi.

Secondo l’indiscrezione del settimanale Chi, dopo l’allontanamento definitivo dei due, Bradley Cooper e Irina Shayk potrebbero essersi riavvicinati. I due sono stati avvistati insieme felici, senza la figlia Lea, questo potrebbe voler dire che l’amore è tornato. Non si hanno certezze ma dalle foto che li ritraggono insieme, potrebbe essere molto probabile un loro riavvicinamento.

Bradley Cooper e Irina Shayk di nuovo insiem? L’indiscrezione

“BRADLEY COOPER E IRINA SHAYK si sono riavvicinati- Nel 2019 si sono detti addio, poi per la piccola Lea De Seine, 4 anni, hanno deciso di mettere astio e rancore da parte. E ora sono stati sorpresi dal ‘Daily Mail’ a New York a passeggio da soli, sorridenti e felici, senza la loro Lea questa volta. E si apre uno spiraglio di luce per la coppia, una delle più belle del jet set. “Certi amori non finiscono” come cantava qualcuno“. Così si legge sul settimanale Chi, che sia vero? Al momento le foto sembrano suggerire un riavvicinamento della coppia, ma non ci sono conferme né smentite da parte della coppia. Attendiamo che la verità spunti nei prossimi giorni!