L’attore Heath Freeman è morto all’età di 41 anni ha recitato in varie serie poliziesche di successo, la notizia è stata confermata dal suo agente.

Morto a soli 41 anni, per cause non ancora dichiarate ufficialmente, Heath Freeman è un noto attore che ha preso parte a ruoli in diverse serie poliziesche. Aveva recitato in Bones, Medical Investigation, Senza Traccia e The Closer. I suoi colleghi e amici più stretti hanno scritto messaggi di dolore e commozione. La notizia è stata confermata anche dal suo agente che dedica all’attore un lungo discorso di addio.

Heath Freeman è morto a 41 anni: le parole dell’agente

Il manager di Heath, Joe S. Montifiore ha confermato alla stampa la morte dell’attore e ha aggiunto una dedica per il suo amico: “Siamo sconvolti dalla scomparsa del nostro amato Heath Freeman. Heath era un uomo brillante, profondo e con un grande cuore che lascerà per sempre un’impronta indelebile nei nostri cuori. Haa avuto una vita piena di affetto e amore verso la famiglia e gli amici e non ha mai perso la sua voglia di vivere. Heath era orgoglioso del suo lavoro di attore e, soprattutto, del suo ultimo film e dei progetti che aveva in serbo per il suo pubblico. Possa il suo ricordo restare con tutti coloro che lo hanno conosciuto e condiviso un pezzo della loro vita con lui”.