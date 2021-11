La star Kristen Stewart, in prossimità del matrimonio, ha ricordato il suo amore passionale con Robert Pattinson, co-protagonista di Twilight. Ecco cosa ha svelato.

Prontissima a convolare a nozze, Kristen Stewart ricorda con tanta tenerezza la storia d’amore con Robert Pattinson, l’attore conosciuto sul set di Twilight nel 2009, con il quale ha vissuto una relazione appassionata.

I due, infatti, sono stati insieme per tre anni, vivendo una forte passione nata proprio sul set della saga teen più famosa. In una nuova intervista con The New Yorker, la star del prossimo film Spencer ha parlato di Pattinson, raccontando il loro primo incontro. L’attrice ha spiegato che Catherine Hardwicke, la regista di di Twilight era decisa nell’affidare il ruolo femminile alla Stewart, che era perfetta per interpretare Bella Swan.

Le serviva, però, un co-protagonista maschile con cui creare la giusta chimica, ecco perché pensò subito di organizzare un incontro tra Robert e Kristen che dal primo momento si sono piaciuti. L’intesa tra loro era perfetta, ma l’attrice ha attribuito questo grande feeling tra loro al fatto che erano “giovani e stupidi”.

Notando le qualità che l’hanno fatta innamorare di lui, la Stewart ha detto che l’attore britannico aveva un “approccio intellettuale che era combinato con ‘Non me ne frega un cazzo di questo, ma lo farò bene.’ E io pensavo la stessa cosa. C’era molto feeling”

Dopo il primo provino, il bacio dei due fu pazzesco e la regista decise quindi di formare questa coppia, che avrebbe poi portato al successo nel 2009 una saga che ancora oggi viene vista dai più giovani.