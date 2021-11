I Ferragnez hanno già inaugurato la stagione natalizia e Chiara Ferragni ha mostrato a tutti il suo meraviglioso albero. Ma quanto costa? Ecco svelato il mega prezzo.

In questi giorni sui social network i fan di Chiara Ferragni sono impazziti per un nuovo arrivo in casa Ferragnez: l’albero di Natale domotico! L’influencer da milioni di follower ha spiazzato tutti, addobbando la sua casa più di un mese prima di Natale, presentando a tutti un fantastico albero “smart” pieno di luci, che cambia colore e fantasia con il solo battito delle mani.

Nei giorni scorsi, Chiara aveva annunciato che presto la casa sarebbe stata pronta alle festività natalizie, per la gioia del piccolo Leone e della piccola Vittoria, ma non aveva chiarito che l’albero di Natale sarebbe stato così stratosferico. Tutti si sono chiesti “Ma quanto costerà questo magnifico albero?”

L’albero di Natale di Chiara Ferragni e Fedez, facendo un calcolo approssimativo, potrebbe aggirarsi intorno ai 2000 euro. L’abete scelto è molto alto, quindi tra i più costosi, e soprattutto quello che fa la sua particolarità sono le luci. Queste sono marcate Twinkly e sono in vendita su Amazon, dove una sola stringa da circa 30 metri costa intorno ai 155 euro.

Calcolando la quantità che hanno dovuto prendere i Ferragnez, sicuramente la cifra si è alzata di molto, ma possiamo dire che il risultato è davvero sorprendente e d’impatto.

I Ferragnez presto su Amazon Prime Video

Chiara e Fedez presto arriveranno con la loro serie tv su Amazon prime Video, intitolata The Ferragnez. Lo show sarà composto da 8 episodi, in cui vedremo Chiara Ferragni e Fedez alle prese con la loro vita, tra la fine del 2020 e primi mesi del 2021.

In particolare, in questo periodo Chiara era in attesa della seconda figlia, la piccola Vittoria, e il cantante era impegnato al Festival di Sanremo insieme a Francesca Michielin. Ci saranno anche i componenti delle loro famiglie, quindi ne vedremo delle belle.