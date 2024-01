Belen e Antonino Spinalbese hanno avuto un acceso scontro via social e, nelle ultime ore, c’è chi ha notato un dettaglio.

Prima di partire per l’Argentina Belen Rodriguez ha avuto un acceso scontro con il suo ex, Antonino Spinalbese, e ha minacciato d’intraprendere azioni legali contro di lui. Nelle ultime ore sui social c’è chi ha notato ero un dettaglio che farebbe ipotizzare una “tregua” tra i due, ma al momento sulla questione non sono emerse conferme.

I fan hanno notato infatti che Antonino si sarebbe mostrato difronte ad un fioraio e Belen, poche ore dopo, ha postato una foto di alcuni splendidi tulipani gialli. Secondo una fonte riportata da Deianira Marzano sarebbe stato proprio l’hair stylist a regalarglieli.

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, è tregua?

Tregua in vista per Belen Rodriguez e il suo ex, Antonino Spinalbese? Il gossip ha travolto la showgirl argentina dopo che, sui social, ha mostrato di aver ricevuto uno splendido mazzo di tulipani gialli. Secondo un rumor riportato da Deianira Marzano, sarebbe stato proprio l’hair stylist a fare dono alla sua ex dello splendido mazzo di fiori dopo aver avuto con lei un confronto pacifico a seguito della lite avuta invece a mezzo social nelle ultime settimane.

In particolare lo spezzino se l’era presa con Belen per aver portato con sé sua figlia Luna Marì in Argentina, e lei aveva risposto per le rime. Ora che è rientrata in Italia lei e l’ex compagno hanno trovato il modo di chiarire? Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più.