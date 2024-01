Giaele De Donà ha confermato la sua crisi con il marito Bradford Back, da cui avrebbe deciso di separarsi.

Giaele De Donà ha stupito i suoi fan dei social annunciando che lei e suo marito Bradford Back avrebbero preso un periodo di pausa. L’ex gieffina non è entrata nel merito della vicenda e, per il momento, non ha svelato le cause della crisi da lei vissuta con suo marito.

“Io e Brad abbiamo deciso di prenderci una pausa, di prendere due strade diverse. Lo sto dicendo qui per essere totalmente trasparente con voi, come sono sempre stata anche perché la nostra storia è stata anche pubblica, quindi penso sia giusto dirlo arrivati a questo punto, anche perché tanti di voi lo avevano già capito. I motivi per cui abbiamo deciso di prendere questa scelta sono tanti, a tempo debito magari ne parlerò, adesso non è il momento e vi chiedo solo di rispettare questo momento così delicato e basta”, ha dichiarato nelle sue stories su Instagram.

Giaele De Donà

Giaele De Donà e Bradford Back: la crisi

Giaele De Donà ha rotto pubblicamente il silenzio in merito alla fine della sua storia d’amore con Bradford Back. I due avrebbero vissuto negli ultimi tempi un periodo di stallo e i fan dei social se ne sarebbero accorti, motivo per cui Giaele ha deciso di confessarsi pubblicamente.

Sui social in tanti le hanno espresso la loro solidarietà e la loro vicinanza in questo momento per lei così delicato, e molti non vedono l’ora di saperne di più sul suo conto. Giaele De Donà e suo marito erano convolati a nozze nel 2022, ma per motivi di lavoro avevano vissuto la loro relazione “a distanza”. In tanti si chiedono se questa possa aver influito nella separazione tra i due.