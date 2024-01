Fiorello ha ironizzato sulla rottura tra Totti e Ilary Blasi dopo che lei ha annunciato l’uscita del suo libro, Che Stupida.

Rosario Fiorello è tornato con Viva Rai2! e, nelle ultime ore, ha ironizzato sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi e in particolare sul libro che la conduttrice ha dedicato alla sua rottura dal calciatore (intitolato Che Stupida. La mia verità).

“Sappiamo tutti del documentario di Ilary Blasi per Netflix, Unica, ne abbiamo parlato molto, ma ci sono delle novità. Un libro confessione di Ilary, “Che Stupida” dove racconterà la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti”, ha affermato Fiorello per poi ironizzare: “Tuttavia, voi non sapete che Francesco Totti ha deciso di rispondere al libro di Ilary con un suo libro. Lo volete sapere quale è il titolo in anteprima? Quello della Blasi si chiama “Che Stupida”, quello di Totti “Confermo”.

Fiorello

Totti-Blasi: l’ironia di Fiorello

Rosario Fiorello ha ironizzato sull’uscita del primo libro di Ilary Blasi, che sarà incentrato soprattutto sulla fine del suo matrimonio con l’ex Capitano della Roma, Francesco Totti. I due si sono lasciati tra accuse e recriminazioni reciproche e oggi la conduttrice è legata all’imprenditore tedesco Bastian Muller, mentre l’ex calciatore è uscito allo scoperto con la nuova compagna, Noemi Bocchi.

Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla fine della sua unione con la moglie e si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi. Al momento sulla questione non sono emersi ulteriori particolari, e ai fan dei social non resta che attendere.