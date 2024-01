Beatrice Valli ha spento 29 candeline e, sui social, ha aggiornato i fan sulla speciale giornata dedicata a sé stessa.

Beatrice Valli ha raggiunto il traguardo dei 29 anni e, attraverso i social, ha aggiornato i fan. L’influencer si è mostrata mentre spegneva le candeline su una splendida torta alla panna, e nella didascalia al suo post ha scritto: “It’s my day! Livello di esperienza? 29 anni, un marito, quattro figli e cinque cani. Direi che basta ma è tutto così meravigliosamente bello!”, ha scritto.

Tra i fan c’è chi ha commentato il suo post scrivendo: “Una mamma e una moglie meravigliosa!”, e ancora: “Devo dire che per la tua età hai tanto coraggio da vendere!”. Oppure: “Io quasi 28 e ho solo un cane, fine”.

Beatrice Valli: il 29esimo compleanno

Beatrice Valli ha raggiunto il traguardo dei 29 anni e, attraverso i social, ha aggiornato i fan sulla speciale giornata che ha trascorso con i suoi cari e i suoi affetti di sempre. In particolare Beatrice ha confessato di aver ricevuto un nuovo cucciolo di nome Gigio, e a seguire si è mostrata mentre trascorreva la giornata con i suoi affetti e i suoi amici di sempre. Sui social in tanti le hanno fatto le congratulazioni e le hanno manifestato il loro affetto in questa giornata per lei così speciale.

In tanti si chiedono cosa riserverà ancora il futuro a Beatrice Vali, che accanto a suo marito Marco Fantini e ai suoi 4 bambini sembra aver trovato la vera felicità.