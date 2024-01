Heidi Baci ha stupito i suoi fan entrando al GF Vip in Albania. Appena un paio di mesi fa aveva lasciato l’edizione italiana del GF.

“Mamma sta male, lui è vecchio e ti maltratta. Vieni via con me”, le aveva detto il genitore in diretta tv.

Heidi Baci al GF Vip in Albania

Heidi Baci ha stupito i suoi fan varcando la soglia del GF Vip in Albania e, dopo il suo ingresso all’interno del programma, ha menzionato anche Massimiliano Varrese. Proprio a causa della sua vicinanza all’attore (più anziano di lei di 21 anni) Heidi ha subito uno sfogo da parte di suo padre e ha lasciato di punto in bianco il reality show condotto da Alfonso Signorini. A tal proposito la stessa Heidi ha ammesso all’edizione albanese del GF Vip:

“Massimiliano? Il vero problema con lui non era la nostra differenza di età, quanto i suoi atteggiamenti nei miei confronti. È venuto papà e mi ha detto che non stavano bene a causa di quelle situazioni che si erano create con Massimiliano. Io non ce la facevo a stare con il pensiero che loro stessero male. Comunque no, non mi sono innamorata lì dentro”.

In tanti sono curiosi di saperne di più sulla permanenza di Heidi all’interno del programma, e si chiedono cosa le riserverà il futuro all’interno dello show.