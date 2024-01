Sfogo sui social di Cecilia Rodriguez che ha parlato con i suoi fan ammettendo alcune cose che nell’ultimo periodo proprio non sopporta più.

Solamente pochi giorni fa, Cecilia Rodriguez aveva raccontato che nei suoi pensieri c’era l’intenzione, se le cose non fossero cambiate, di dire addio al mondo social. In tale ottica, in queste ore, l’argentina, sorella di Belen, è tornata a parlare in tal senso sfogandosi duramente con haters e non solo. Nei discorsi della donna, fatti attraverso alcune stories su Instagram, anche alcune ammissioni sul suo andare con costanza dallo psicologo.

Cecilia Rodriguez, lo psicologo e la rabbia social

Cecilia Rodriguez

Quasi come un fulmine a ciel sereno, la bella Cecilia ha parlato in alcune stories social facendo capire il suo mood delle ultime ore. Rivolgendosi direttamente agli utenti che la seguono e, con ogni probabilità, solo alla parte degli haters, l’argentina ha detto: “Volevo dirvi che mi sono rotta i cog****i delle facce di cu*o delle persone”, le dichiarazioni della sorella di Belen.

“Sto andando dallo psicologo e devo dire che mi sta aiutando. Pagare lo psicologo ogni tanto serve. Il mio psicologo bravissimo mi ha fatto capire che se io sono arrabbiata per qualche situazione è per colpa mia. Se qualcuno mi ha sottovalutato è solo colpa mia perché io ho dato agio e modo alle persone di farlo. Io non devo perdonare nessuno ma devo perdonare solo me per aver dato agli altri lo spazio di fare ciò”.

Non è chiaro esattamente il contesto in cui l’argentina si trovi in questo momento ma sembra palese come la donna abbia trovato sostegno positivo da parte dell’esperto: “Bisogna godere di ciò che si ha intorno, anche quando non si vive una bella sensazione”.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’argentina, sorella di Belen, da poco tornata dalla vacanza in Patria con tutta la famiglia: