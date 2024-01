Letterina con tanti spunti per Luciana Littizzetto. La comica non ha fatto mancare alcune frecciatine pungenti a Barbara D’Urso e Elodie.

Sono senza dubbio tra le donne maggiormente chiacchierate, per ragioni diverse, delle ultime settimane. Parliamo di Barbara D’Urso e Elodie che si sono ritrovate in qualche modo protagoniste anche della domenica sera in tv. Come? Naturalmente con la letterina di Luciana Littizzetto a ‘Che Tempo Che Fa’, trasmissione condotta da Fabio Fazio sul Nove. La comica non ha fatto mancare alcuni passaggi davvero pungenti sulla conduttrice e sulla cantante…

Le frecciate di Luciana Littizzetto alla D’Urso e Elodie

Luciana Littizzetto

Come ogni domenica, nel corso della trasmissione di canale Nove ‘Che Tempo Che Fa’, è arrivato il momento di Luciana Littizzetto e della sua letterina. La comica non ha risparmiato di spaziare su vari argomenti tra attualità, politica e anche spettacolo. In tal senso, la donna non ha fatto mancare alcuni passaggi divertenti e irriverenti che hanno coinvolto, come detto, Barbara D’Urso e Elodie.

La conduttrice, infatti, deve valutare il suo futuro dopo l’addio a Mediaset e non si ancora se il pubblico del piccolo schermo la rivedrà in televisione. La cantante, invece, è finita nell’occhio del ciclone per i suoi outfit provocanti durante gli ultimi concerti.

In tale ottica, la comica si è espressa così: “Carissimo 2024, due anni dalle elezioni di Giorgia I, 60 anni dalla fondazione di Fabio Fazio, anno primo senza Barbara d’Urso in tv“, ha detto facendo riferimento ovviamente alla presentatrice.

Per quanto riguarda, invece, la giovane cantante, Lucianina ha punto: “2024 portaci cose nuove, che non abbiamo mai visto, come l’uomo su Marte o Elodie con un vestito intero“, con palese riferimento ai look provocanti e spesso poco coprenti utilizzati dalla bellissima artista.

Di seguito anche il post Instagram della comica e del programma con alcuni passaggi della ormai famosa letterina: