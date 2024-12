Dopo l’incidente occorso a Gustavo Rodriguez, vittima di un incendio, Belen ha parlato ad un fan della salute del genitore.

Sono giorni decisamente intensi per la famiglia Rodriguez dopo il terribile incidente subito dal signor Gustavo, padre di Belen, Cecilia e Jeremias. Le condizioni di salute dell’uomo sono apparse abbastanza gravi fin da subito ma nessuno si era sbilanciato prima d’ora in modo netto. Adesso, è stata la showgirl a svelare qualcosa rispondendo ad un seguace social interessato.

Belen Rodriguez, la salute del padre dopo l’incendio

La grande paura sembra essere alle spalle ma ancora bisogna stare uniti e aspettare. Questa la sensazione attorno a Gustavo Rodriguez, padre di Belen, Cecilia e Jeremias, che aveva riportato gravi ustioni sul corpo in seguito ad un incendio divampato in un capannone a Gallarate, in provincia di Varese.

Belen Rodriguez

Per la prima volta in modo abbastanza chiaro, Belen Rodriguez ha deciso di parlare della salute del padre rispondendo ad un seguace che le chiedeva appunto delucidazioni.

“Spero che il tuo papà stia meglio”, le ha scritto curiosa una fan su Instagram. L’argentina, evidentemente apprezzando il commento, ha deciso di rispondere dando aggiornamenti. “Sta meglio, momento difficile ma l’amore della famiglia ti salva”.

Le condizioni del signor Gustavo

Belen non ha fornito altri dettagli in merito alla salute del padre e, per questa ragione, le uniche informazioni a disposizione sull’uomo sono quelle trapelate nelle ore seguenti all’incidente. Pare che il signor Gustavo abbia riportato delle ustioni, alcune anche gravi, a circa il 10% del proprio corpo.

Resta molto probabile che l’uomo si trovi ancora in ospedale. Inizialmente era stato portato al Sant’Antonio Abate di Gallarate e successivamente sia stato trasportato nel reparto ustioni del Niguarda di Milano. La speranza è quella di avere nuovi aggiornamenti, positivi, al più presto. Non resta che attendere.