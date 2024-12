Colpo di scena per Teo Mammucari. Il conduttore e comico ha optato per uno stop dopo i noti fatti avvenuti durante l’intervista a Belve.

Torna a far parlare Teo Mammucari. Dopo l’apparizione con annesse polemiche a Belve, con la sua intervista durata pochi minuti e interrotta bruscamente, ecco il comico e conduttore uscire di nuovo allo scoperto, questa volta per comunicare una pausa che vedrà anche il suo tour essere sospeso. A riportare le parole dell’uomo è stato TvBlog in anteprima.

Teo Mammucari si ferma: l’annuncio

Fa ancora discutere Teo Mammucari che dopo l’intervista a Belve e le polemiche con la conduttrice del programma di Rai 2, Francesca Fagnani, torna a far parlare. In questo caso, però, per una decisione improvvisa presa dall’uomo e annunciata da TvBlog.

Teo Mammucari

Mammucari, come riportato in anteprima dal media, ha optato per prendersi una pausa dagli impegni lavorati mettendo la parola stop, per ora, al suo tour che aveva delle tappe previste fin dalle prossime settimane, con l’inizio del nuovo anno.

I motivi dietro allo stop

Secondo quanto si apprende da TvBlog, Mammucari ha dichiarato: “Per motivi personali e di salute mi sono preso una pausa dalla tv e dal teatro. Mi dispiace moltissimo per il tour teatrale e mi scuso per il disagio creato a chi mi segue e mi vuole bene. Tornerò più forte di prima”.

Da quanto si apprende, quindi, pausa per il comico che fa saltare, di conseguenza, le date già fissate del proprio toour previste a Padova il 3 gennaio, a Verona il 4, ma anche quelle di Milano l’8, di Roma il 22, di Varese il 31, di Bologna l’8 febbraio, di Torino il 26, di Firenze il 7 marzo, di Terracina il 15, di Aprilia il 29 e di Napoli il 18 aprile.

Staremo a vedere se ci saranno ulteriori comunicazioni ufficiali da parte del diretto interessato o del suo staff.