“Malena ritirata dall’hard? So quale è stato il suo trauma”: Rocco Siffredi allo scoperto

Come mai Malena ha annunciato il ritiro dal mondo dell’hard? A rispondere a questa domanda ci ha pensato Rocco Siffredi.

Sta facendo tanto parlare in questi ultimi giorni l’annuncio di Malena che ha comunicato al mondo intero l’intenzione di dire addio al mondo dei film hard. Una situazione che è stata commentata anche da Rocco Siffredi che, in una lunga intervista a MowMag, ha dato la sua spiegazione con tanto di riferimento a quello che potrebbe essere stato il trauma subito dalla donna.

Rocco Siffredi e il ritiro di Malena

Solamente pochi giorni fa, Malena ha annunciato il ritiro dalle scene dei film a luci rosse. Una comunicazione che ha stupito i tanti fan della donna e che ha generato tante reazioni. Tra queste anche quella di Rocco Siffredi che ha lanciato proprio la diva anni fa.

Malena

Il re dell’hard ha parlato a MowMag spiegando quali siano le sue sensazioni su questa decisione di Malena: “Le voglio troppo bene per commentare la cosa. Se è quello che sente è giusto che lo faccia, è stata una grandissima, ci ha messo tutto, ma purtroppo è successo questo, è la sua personalità, forse non è stata fortunata”, ha esordito Siffredi.

“Malena non ha smesso da ieri quando ha lanciato la notizia, ma da due anni. Sono due anni che Malena è diversa che, non è più con la testa in questo mondo. Noi ce l’aspettavamo, ma adesso lei l’ha resa pubblica e, facendo così, magari ha creato questa sorta di hype […]”.

Il trauma della donna

Siffredi ha anche aggiunto quello che, secondo lui, potrebbe essere stato un trauma importante subito dalla donna e che l’ha portato a questa decisione: “So che Malena ha ricevuto un problema molto grave con la perdita di un mio cugino quattro anni fa, era il suo miglior amico e da quel da quel momento è cambiata”, ha svelato Rocco.

“Da quel momento non è più la stessa persona. È durata altri due anni, ma poi non ce l’ha fatta più. Credo che la perdita di Gabriele, mio cugino, le ha fatto perdere molta stabilità, questa è la verità. Lei è stata sempre presente, era il top della professionalità, non ha mai mollato, è stata sempre presente, ogni impegno preso l’ha mantenuto e ha sempre parlato benissimo di questo lavoro ovunque, in qualsiasi tv. Quindi sentire quello che ha detto mi fa capire che sta veramente male e mi dispiace molto”.