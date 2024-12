Mahmood, gesto clamoroso per Capodanno per Tony Effe: la decisione

Colpo di scena per il concertone di Capodanno in Campidoglio: la decisione di Mahmood dopo il caso che ha coinvolto Tony Effe.

Il caso che ha coinvolto Tony Effe, escluso dal concerto di Capodanno al Circo Massimo a Roma, sta diventato un vero e proprio “affare di Stato”. Adesso, per solidarietà verso il rapper, ecco il gesto a sorpresa anche di Mahmood che sui social ha annunciato la sua decisione in relazione all’evento di fine anno in Campidoglio.

Mahmood, il gesto di solidarietà verso Tony Effe

Il caso Tony Effe e concerto di Capodanno al Circo Massimo si ingrossa. In questi minuti, un altro artista ha deciso di farsi sentire sulla vicenda: si tratta di Mahmood che via social ha annunciato una netta presa di posizione in solidarietà al rapper.

Mahmood

Mahmood ha deciso che non sarà al Capodanno di Roma per protesta contro quella che definisce “censura” nei confronti di Tony Effe.

“Ho aspettato fino all’ultimo poiché speravo di leggere una notizia diversa rispetto all’esclusione di Tony Effe dal Capodanno di Roma”, ha esordito il cantante con una storia su Instagram.

“Ritengo sia una forma di censura per cui decido anche io di non partecipare al Capodanno della Capitale. Sono fermamente convinto che qualsiasi forma d’arte possa essere discussa e criticata ma non deve esistere censura“.

Il caso Tony Effe

La partecipazione di Tony Effe al concerto di Capodanno a Roma era stata annunciata ma fin da subito aveva creato delle polemiche a causa dei suoi testi in cui sono presenti frasi sessiste, misogine e violente. In questa ottica, infatti, il sindaco della Capitale Roberto Gualteri aveva deciso di fermare la partecipazione dell’artista in quando lo stesso cantante non aveva ancora firmato nessun contratto.

Sul tema si è poi espresso anche lo staff del rapper commentando in modo forte la vicenda e parlando apertamente di “danno di immagine” verso l’artista.