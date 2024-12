“Lo dico una volta per tutte”: Antonella Clerici epica in diretta

Momento esilarante in televisione con Antonella Clerici protagonista a ‘È Sempre Mezzogiorno’ di una gag che ha ricordato anche il passato.

Indubbiamente Antonella Clerici è tra le conduttrici televisive più amate e seguite in Italia. La sua solarità e sincerità con i telespettatori è molto apprezzata e lo sarà ancora di più dopo quanto accaduto nel corso dell’ultima diretta di ‘È Sempre Mezzogiorno‘ nella quale ha ricordato una gag epica diventata virale anni fa.

Antonella Clerici: “Fa schiuma ma non è sapone”

Durante l’ultima puntata di ‘È Sempre Mezzogiorno‘, Antonella Clerici ha ricordato con grande simpatia e piacere una gag davvero epica che il mondo intero del piccolo schermo ricorda.

Quella famosa telefonata dove c’erano stati momenti di imbarazzo dopo la domanda: “Fa schiuma ma non è sapone… cosa è?”.

Anni fa, quella domanda, che chiedeva quale fosse l’ingrediente che appunto “fa schiuma ma non è sapone”, aveva visto una partecipante anziana, in collegamento telefonico, dire “la borra”. Un fatto diventato ormai cult per il piccolo schermo.

Oggi la Clerici lo ha riproposto ma questa volta dando lei stessa la risposta.

“Lo dico una volta per tutte”

“Fa schiuma ma non è sapone…”, ha detto leggendo un’etichetta. “Un ingrediente per la memoria per un momento che ha fatto la storia”, ha ancora letto la Clerici parlando di un oggetto che aveva in mano e che le è stato regalato.

A quel punto la presentatrice ha affermato: “Ce l’ho scritto anche nelle magliette. Lo dico una volta per tutte. Sì, è la birra! Ok?”.

L’episodio odierno è stato davvero divertente, come confermato dalle tante reazioni suoi social, ma mai quanto lo era stato anni fa quando la donna che aveva detto “la borra” aveva decisamente generato reazioni sorprese e imbarazzate dando vita ad uno dei momenti più memorabili andati mai in scena in televisione.