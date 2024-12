“Sono sua mamma…”: arriva il Tapiro d’oro per Milly Carlucci

Era pronosticabile e così è stato: arriva il Tapiro d’Oro di Striscia La Notizia a Milly Carlucci per il caso Mariotto. Ecco come è andata.

Non poteva sfuggire a Valerio Staffelli e a Striscia La Notizia, Milly Carlucci. La conduttrice di Ballando con le Stelle, infatti, a seguito del noto caso legato a Guillermo Mariotto, ha ricevuto il famoso Tapiro d’Oro. Nell’incontro con l’inviato del tg satirico, la conduttrice Rai ha detto la sua sulle varie situazioni che hanno coinvolto il simpatico giudice del programma.

Tapiro d’Oro a Milly Carlucci per il caso Mariotto

Se lo aspettava e, a quanto pare, lo attendeva “con trepidazione”. Alla fine a Milly Carlucci è arrivato il Tapiro d’Oro di Striscia La Notizia e a consegnarlo, come sempre, è stato il noto inviato del tg satirico Valerio Staffelli.

Milly Carlucci riceve Tapiro d’Oro

In attesa del servizio completo, Striscia ha mostrato come sia andata la consegna del premio alla presentatrice di Ballando con le Stelle. “Ascolterò l’audio pulito e cercherò di scoprire cosa ha detto approfondendo con ognuna delle persone con cui era”, ha detto la Carlucci parlando delle parole di Mariotto che ha detto ‘figlia de na mig***’.

E ancora: “Ma sicuramente non era riferito a me visto che mi chiama ‘mami’: sono la sua ‘mamma’”.

L’inviato del tg satirico ha fatto notare che Mariotto potrebbe aver detto quelle parole per via di una zanzara. In questo senso la Carlucci ha risposto: “Può anche essere perché qui vicini al fiume siamo infestati, magari era stato pizzicato”.

Le presunte molestie al ballerino

Un breve commento ai microfoni di Striscia anche riguardo alle presunte molestie di Mariotto ad un ballerino. “Anche l’episodio della mano appoggiata al ballerino è stato del tutto casuale, dipende da come si vogliono interpretare le cose. Stava facendo il suo show e la mano è capitata in un posto sbagliato”, ha chiosato la Carlucci.