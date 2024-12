Mariah Carey, autografo “piccante” a Rihanna: “Sta scrivendo proprio lì…”

Siparietto davvero particolare tra due regine della musica internazionale: Mariah Carey ha firmato un autografo “piccante” a Rihanna.

Momento magico a New York: Mariah Carey è stata protagonista di un siparietto decisamente insolito che ha fatto rapidamente il giro del mondo e dei social. Durante un evento esclusivo a New York, la diva ha firmato un autografo particolare a Rihanna, lasciando la sua firma… sul lato A della donna.

Il curioso episodio è avvenuto sotto gli occhi divertiti dei presenti e non è passato inosservato. Ancora di più quando Rihanna, sempre carismatica e con una vena di ironia, ha preso il microfono per spiegare il contesto della scena. “Sì, vorrei dire che la mitica Mariah sta firmandomi un autografo sulle te**e”, ha detto la donna dimostrando il grande spirito che la contraddistingue.

Video e reazioni

Le immagini di quanto successo tra le due artiste, come detto, sono diventate presto virali sul web suscitando diversi commenti. I fan di entrambe le star hanno riempito le piattaforme di pareri entusiasti e meme, celebrando l’incontro tra due delle icone musicali più amate al mondo. “Una meglio dell’altra”, “Oltre che brave anche stupende e ironiche”, ha detto un altro fan.

L’episodio, per quanto fuori dagli schemi, ha messo in luce il legame di stima e amicizia tra Mariah e Rihanna, due donne che hanno segnato la storia della musica con il loro talento e la loro personalità. Ancora una volta, la Carey ha dimostrato che, oltre a dominare le classifiche, sa anche conquistare il pubblico con momenti inaspettati e memorabili. Proprio come sa fare Rihanna…