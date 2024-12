Commenti “spinti” a Katia Follesa: le chat surreali mostrate sui social

Una chat assurda con messaggi spinti e scortesi ai danni di Katia Follesa. La comica ha deciso di far vedere tutto, comprese le sue risposte.

Il mondo social, lo sappiamo, è ormai pieno zeppo di haters e utenti di vario genere. Tra i “non odiatori” ci sono anche i fan esagerati e il caso di queste ore che ha visto protagonista Katia Follesa è uno di questi. La donna ha mostrato alcuni dei messaggi ricevuti da un utente ma anche le sue epiche risposte diventate presto virali.

I commenti ricevuti da Katia Follesa

Attraverso una serie di storia su Instagram, Katia Follesa ha raccontato una realtà dei giorni nostri che riguarda il mondo dei social.

Moltissime persone, non per forza haters, spesso scrivono agli altri individui senza alcun rispetto magari al solo scopo di divertirsi. Quanto accaduto alla comica rientra in un caso molto vicino a questo.

Katia Follesa

Un utente social ha scritto su Instagram alla Follesa alcuni commenti decisamente spinti e al limite dell’insulto. “Posso ingravidarti?”, si legge. E ancora: “”Ma da dove pis*i che sei tutta fi*a”.

Parole certamente non di odio ma che non sono sembrate affatto carine. Anche per questo le risposte della diretta interessata non si sono fatte attendere…

Le risposte bizzarre

La Follesa, infatti, mostrando quanto ricevuto da questo utente, ha fatto vedere anche quelle che sono state le sue risposte. Al primo messaggio sul “posso ingravidarti?”, la donna ha replicato: “”Dovrei avere un buco lunedì 23! Ti faccio sapere”.

E anche al secondo commento, la donna ha aggiunto: “Negli oscuri pini si districa il vento. Brilla la luna sulle acque erranti. Trascorrono giorni uguali che s’inseguono. Pablo Neruda”. E pure: “Se leggi bene un po’ assomiglia a Neruda dai!”.

Insomma, la brava Katia ha scelto l’ironia per replicare all’utente ma anche una serie di prese in giro decisamente virali che hanno suscitato grande simpatia.