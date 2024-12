Nuove immagini su quello che sarà il secondo capitolo della serie di Ilary Blasi su Netflix. Le rivelazioni della showgirl e non solo…

C’è grande attesa per l’uscita di “Ilary”, il secondo docufilm sulla vita di Ilary Blasi. Manca poco al 9 gennaio 2025, data prefissata per vedere l’opera su Netflix, e in queste ore sono state rivelate ulteriori curiosità su cosa aspettarsi. Dal profilo social della showgirl e di Netflix, ecco alcune clip con delle anticipazioni scottanti.

Ilary Blasi: “La mia vita è un po’ cambiata”

Come detto, c’è grande attesa per il secondo capitolo della serie di Ilary Blasi che uscirà il prossimo 9 gennaio 2025. In queste ore, la showgirl e Netflix hanno pubblicato alcune immagini particolare dove si vedono tanti ospiti speciali. Tra questi c’è anche la giornalista Federica Sciarelli, conduttrice del programma ‘Chi l’ha visto?’.

Ilary, serie Netflix. Photo credit: Netflix

A quanto pare, proprio questo programma è il preferito della Blasi e la stessa Sciarelli sarebbe il suo idolo televisivo. A quanto pare, la giornalista avrà un ruolo molto importante nella serie e nelle scelte della donna. “‘La mia vita è un po’ cambiata” is the new ‘Ti mando un audio veloce per dirti cosa è successo, giuro che sarò breve’. Ilary, la nuova serie sulla vita di Ilary Blasi, dal 9 gennaio solo su Netflix”, si legge nel post Instagram condiviso.

Il ruolo di Bastian Muller

Come era già venuto a galla in passato, nel secondo capitolo del docufilm sulla vita della Blasi, un ruolo importante sarà quello di Bastian Muller. Anche a giudicare dalle immagini mostrate via social in queste ore, pare che l’uomo si ritaglierà uno spazio decisivo in “Ilary”.

Inoltre pare che saranno presenti altre figure note al grande pubblico come Michelle Hunziker e Nicola Savino, ai quali la Blasi è legata da anni.