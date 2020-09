Belen Rodriguez ha festeggiato il suo 36esimo compleanno in grande stile, e al suo party esclusivo era presente anche il nuovo fidanzato, Antonino Spinalbese.

In occasione del suo 36esimo compleanno Belen Rodriguez ha organizzato un intimo party con famiglia e amici nella campagna cremonese. Tra balli scatenati e selfie di gruppo, la showgirl ha potuto celebrare la giornata con entusiasmo insieme agli amori di sempre: il figlio Santiago, i genitori, la sorella Cecilia e il fratello Jeremias, e soprattutto la sua nuova fiamma, Antonino Spinalbese. Grande assente al party di compleanno è stato ovviamente l’ex marito, Stefano De Martino, da cui Belen si è separata nei mesi scorsi.

Belen Rodriguez: il 36esimo compleanno

Belen e Antonino non si nascondono più: la showgirl ha portato il giovane hair stylist milanese al suo party di compleanno, dove erano presenti i familiari e gli amici di sempre. Lei stessa si è mostrata in compagnia di Antonino attraverso le stories sui social, mentre in macchina raggiungevano le campagne cremonesi (luogo scelto per il grandioso evento).

Alla festa gli ospiti si sono scatenati con canti e balli, e la showgirl ha calorosamente abbracciato le persone che le sono state accanto durante questi non proprio semplicissimi. Solo un paio di mesi fa, a ridosso del lock down per l’emergenza Coronavirus, lei e Stefano De Martino si sono separati di nuovo. Il ballerino non ha fatto pubblicamente alcun augurio all’ex moglie, e non è chiaro quali siano i rapporti tra i due al momento.

Il gelo tra gli ex cognati

Belen e Stefano hanno mantenuto il massimo riserbo sulla loro seconda rottura, e sembra che i due abbiano deciso di osservare l’assoluto silenzio anche per rispettare la privacy del loro bambino, Santiago. Differente invece sarebbe stato l’approccio dell’ex “cognata” Cecilia Rodriguez, che di recente avrebbe incontrato De Martino in un famoso locale di Milano e avrebbe addirittura evitato di rivolgergli un saluto. Tra i due ex cognati è gelo totale?

