A Live non è la d’Urso il videomessaggio di Fabrizio Corona ad Asia Argento fa quasi commuovere… e confessa di quel pomeriggio a casa di Asia!

Asia Argento il 20 settembre 2020 ha compiuto 45 anni e, per l’occasione, è stata ospite a Live non è la d’Urso. Durante la sua permanenza in studio la conduttrice le ha fatto una sorpresa e ha mandato in onda un video messaggio inedito di una vecchia fiamma decisamente famosa con la quale avrebbe avuto un’avventura… di un pomeriggio! Il videomessaggio di Fabrizio Corona ad Asia Argento non ha lasciato nulla alla fantasia!

Asia Argento Fabrizio Corona

Cosa ha detto Fabrizio Corona ad Asia Argento

Il video inizia con un messaggio affettuoso, dove Corona ammette: “Ciao Asia, so che oggi è il tuo 45esimo compleanno. Ti faccio tanti auguri”.

Poi Fabrizio ha iniziato a parlare del loro rapporto e ha confessato: “In tante trasmissioni si è parlato di noi. tante volte mi hanno domandato di te, tante volte di hanno chiesto di me. Non abbiamo mai avuto una storia, questo è vero ma abbiamo avuto un momento passionale e questo è altrettanto vero. Siamo dei fuori di testa, a parte le battute e la follia, tu che mi dai del pazzo e io che ti do della fuori di testa. Riconosco in te un valore speciale e spero che tu, nonostante le difficoltà che la vita ti ha portato ad avere, riuscirai a superarle per condividere con tua figlia la gioia degli anni che arriveranno mantenendo sempre quel pizzico di follia e sensualità che ti appartiene”.

Infine l’ex paparazzo ha confessato quando è stato il loro momento passionale e ha ammesso: “Se un giorno mai ci dovessimo rincontrare sono sicuro che finirà come quel pomeriggio a casa tua. Dove nulla era organizzato, niente era preparato. Ma ci sarà qualcosa che non ci fermerà e ovviamente tornerò a farti vedere le stelle”.

La risposta di Asia Argento

La reazione di Asia è stata di commozione e gratitudine e ha detto: “A parte lo scivolone finale gli voglio bene, e mi sono quasi commossa”.

Anche Barbara d’Urso ha scherzato sulla confessione di Corona e ha chiesto cosa, secondo lei, potrebbe succedere se si incontrassero di nuovo. Asia è stata molto sincera: “Non succederebbe come ha detto lui, Corona non è neanche il mio tipo. Mi ha fatto vedere le stelle una volta però poi le stelle cadono“.