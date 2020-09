A Uomini e Donne la tronista Jessica Antonini ha fatto la sua scelta dopo appena 3 puntate: è record nel dating show più famoso d’Italia.

Non era neanche pronta la cascata di rose rosse – sembrerebbe – al momento della scelta di Jessica Antonini: dopo appena 3 puntate dall’inizio del programma la bella tronista avrebbe deciso di continuare il suo percorso con Davide Lo Russo all’esterno dello show, dove avrebbe intenzione di approfondire la sua conoscenza. La puntata è stata registrata il 19 settembre, ma per avere conferma di come sia andata realmente tra la tronista e il corteggiatore bisognerà aspettare l’attesissima messa in onda.

Jessica Antonini: la scelta a Uomini e Donne

Una scelta improvvisa e inaspettata: a Uomini e Donne Jessica Antonini ha battuto il record della “scelta più rapida” nella storia del programma. Dopo appena 3 puntate la tronista ha deciso di approfondire la conoscenza dell’affascinante bartender Davide Lo Russo. Che Jessica fosse risoluta e determinata era chiaro a tutti, e del resto lei stessa aveva affermato al suo ingresso al dating show che se ne sarebbe andata non appena qualcuno le avesse fatto battere il cuore con sincerità.

Maria De Filippi

A quanto pare Davide Lo Russo ci sarebbe riuscito, e a quanto riporta FanPage il 19 settembre i due avrebbero lasciato insieme lo show televisivo. La notizia sarebbe stata tanto improvvisa che neanche era pronta la tipica “cascata di rose” che viene fatta cadere al momento della “scelta” sui protagonisti dello show.

Chi è Jessica, la modella che ha sorpreso tutti

Nata nel 1991, Jessica Antonini ha un figlio di 5 anni e lavora come modella e tatuatrice a Rieti. Il pubblico di Uomini e Donne ha amato il temperamento e la bellezza della giovane tronista, che purtroppo ha lasciato il programma dopo sole 3 puntate. Quella di Uomini e Donne è stata la sua prima esperienza in tv, e tanti si chiedono se la rivedremo ancora in futuro.