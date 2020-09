Sono state archiviate le accuse contro Belen Rodriguez, che insieme all’ex marito e all’ex fidanzato di sua sorella Cecilia avrebbe distrutto i rullini di alcuni paparazzi che l’avevano fotografata mentre faceva pipì in mare.

Durante una vacanza a Ponza nel 2012, alcuni paparazzi avrebbero immortalato Belen Rodriguez nell’atto di abbassare i propri slip e urinare in mare aperto. Una volta accortasi di essere ripresa in una posizione del tutto sconveniente, la showgirl avrebbe raggiunto i fotografi in barca insieme all’ex marito, Stefano De Martino, e all’allora fidanzato della sorella Cecilia (Jorge Sebastian Perez Blanco).

Tra i tre e i paparazzi sarebbe nata una colluttazione e i vip sarebbero riusciti a sottrarre le fotocamere e le schede contenenti le foto incriminate, che avrebbero prontamente cancellato. I paparazzi hanno denunciato il gruppo, ma le accuse sono state archiviate dal giudice del tribunale di Latina che ha fatto sapere che quella della showgirl e delle due persone insieme a lei sarebbe stata: “Legittima sottrazione di scatti qualora l’esposizione o la messa in commercio rechi pregiudizio alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata”, riporta Il Centro.

Belen Rodriguez

Belen: archiviate le accuse dei paparazzi

Un processo durato circa 8 anni quello che ha visto implicata Belen Rodriguez e i paparazzi che l’avrebbero immortalato a Ponza nell’atto di urinare senza slip in mare aperto. Se le foto fossero state pubblicate sarebbero valse ai fotografi migliaia di euro, ma come ha precisato il giudice si sarebbe trattato di una violazione alla privacy che avrebbe potuto recare a Belen “pregiudizio alla reputazione e al decoro”.

I fotografi hanno deciso di denunciare Belen, De Martino e l’ex fidanzato di Chechu perché loro decisero di “farsi giustizia da soli”, recuperando le fotocamere con le immagini incriminate e rimuovendole. Finalmente la showgirl può tirare un sospiro di sollievo: il giudice ha stabilito che si è trattato di una “legittima sottrazione di scatti” visto che avrebbe leso la sua privacy e la sua reputazione.