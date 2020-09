View this post on Instagram

Cari Uomini. Capisco la vostra mentalità. Le donne sono qualcosa di meraviglioso.. si tende a volerne più di una.. Ma non si fa! Nessuno obbliga nessuno a stare insieme e convivere. Ognuno dovrebbe essere libero di scegliere ciò che lo rende felice. Detto questo: basta cazzate. Uomini che tradiscono vi dico una cosa: Tirate fuori i coglioni e lasciate le vostre situazioni infelici affrontando la verità! Non andate in giro mentendo e facendo strage di cuori rotti usando inganni di ogni genere. Non scrivete messaggini dai cessi di nascosto.. (che orrore e che schifo) non pensate di non poter essere onesti per paura di ferire, nessuno muore senza di voi, fidatevi. Sempre meglio dire la verità. È la cosa onesta e giusta da fare. Date quello che volete ricevere: rispetto , fedeltà. Le bugie hanno le gambe corte. Noi streghe, gli uomini che tradiscono, li trasformiamo in gatti. Così possono usare le loro lingue false per leccarsi il culo 🐈 👅 #naikerivelli @ornellamuti