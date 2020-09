Adua Del Vesco è tornata a raccontare della malattia che stava mettendo a repentaglio la sua vita, portandola a pesare pochissimo.

In un’intervista esclusiva a Verissimo, Adua Del Vesco aveva confessato per la prima volta il dramma vissuto negli scorsi anni: la sua dura battaglia contro l’anoressia. L’attrice ha rivelato che sarebbe arrivata a pesare a 32 chili, e che la sua storia d’amore con Gabriel Garko è finita proprio all’inizio della sua malattia. “Mi sono ritrovata in un tunnel oscuro e purtroppo quando me ne sono accorta era un po’ troppo tardi”, ha detto. Un racconto che poi ha replicato nel settembre del 2020 all’interno della casa del GF Vip.

Adua Del Vesco e la malattia: la confessione dell’attrice

Al salotto di Silvia Toffanin l’attrice aveva trattenuto a stento le proprie lacrime raccontando di quando arrivò a pesare 32-34 chili:

“Ho rischiato la vita perché gli organi potevano smettere di funzionare da un momento all’altro, però non mi rendevo conto di quello che stavo rischiando. Anche perché forse morire era la mia volontà in quel momento. Passavo le mie giornate a letto a guardare il soffitto, non riuscivo a fare niente.”

Adua Del Vesco

Proprio in quel periodo terminò la storia d’amore con Gabriel Garko, con cui da tempo si vociferava addirittura che si sarebbero presto celebrate le nozze. L’attrice ha rivelato di non provare rancore verso l’ex compagno:

“Quando ho iniziato a stare male, Gabriel mi è stato accanto anche se c’eravamo già lasciati. La nostra storia è finita per vari motivi. Ci siamo resi conto che non era una relazione che poteva andare avanti anche per la differenza d’età.”

Adua Del Vesco e un nuovo amore

Adua Del Vesco e il famoso attore sono stati insieme per 3 lunghi anni. Dopo la fine di quella storia la ragazza ha invece frequentato Massimiliano Morra, con cui è stata insieme circa un anno. I due, poi, si sono ritrovati a sorpresa insieme nella casa del Grande Fratello Vip 2020.