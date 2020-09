Per caso Cecilia Rodriguez ha incontrato Stefano De Martino in un locale di Milano, e a quanto pare non gli avrebbe rivolto neanche un cenno di saluto.

Tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez la storia d’amore è nuovamente ed irreparabilmente naufragata, e com’è noto il “clan Rodriguez” è molto unito. A dimostrazione di ciò Cecilia Rodriguez e il fidanzato Ignazio Moser sono stati paparazzati da Nuovo in un locale di Milano dove, casualmente, avrebbero incontrato proprio l’ex cognato ballerino. Ignazio avrebbe salutato Stefano normalmente, Cecilia Rodriguez invece ha abbassato lo sguardo e si è girata altrove. La sorellina di Belen è sempre stata molto protettiva nei confronti della showgirl argentina, e quindi è facile pensare che tra lei e De Martino al momento non corra buon sangue.

Cecilia Rodriguez incontra Stefano: la freddezza

Il settimanale Nuovo ha immortalato l’attimo in cui Cecilia Rodriguez ha riconosciuto Stefano De Martino (salutato dal suo fidanzato, Ignazio Moser) si è girata e ha fatto come se nulla fosse, mentre l’ex ciclista e il ballerino interloquivano affabili tra di loro. La sorellina di Belen è arrabbiata col ballerino per ciò che è successo tra lui e sua sorella?

Cecilia Rodriguez Ignazio Moser

I due non hanno svelato cosa li avrebbe spinti a lasciarsi di nuovo, ma dopo la quarantena per l’emergenza Coronavirus Belen ha cercato di mettere a tacere le voci sulla questione spiegando in un suo video via social di “stare soffrendo”. Lei e il ballerino erano tornati insieme circa un anno prima, e tanti pensavano che questa per i due fosse la volta giusta.

La crisi superata tra Cecilia e Ignazio

Anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non hanno attraversato un’estate semplice: i due, stando a Chi, si sarebbero lasciati mentre erano in Sardegna. A seguire la chef Caterina Bernal avrebbe pubblicamente rivelato di aver ricevuto delle avances dall’ex ciclista (che le avrebbe anche detto di essere single). Cecilia e Ignazio non hanno né confermato né smentito i rumor in merito alla questione, ma a fine estate sono tornati a farsi vedere insieme, segno che tra i due è pace fatta. Come saranno andate veramente le cose?