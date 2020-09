Emma Marrone si è mostrata a poche ore dal suo debutto come giudice a X Factor mentre si sottoponeva al tampone per il Coronavirus.

Anche a X Factor – come in tutti gli altri show televisivi – i protocolli di sicurezza per cercare di evitare contagi da Coronavirus sono ferrei. A poche ore dal suo debutto come giudice del talent show, Emma Marrone si è mostrata in un video mentre era intenta a sottoporsi al tampone. La cantante ha emesso un gridolino per il fastidio, ma a seguire ha tranquillizzato i fan attraverso le sue stories. Il tampone sarebbe leggermente fastidioso ma velocissimo, e necessario per assicurarsi che nessuno abbia la malattia.

Emma Marrone: il tampone per il Coronavirus

Anche Emma Marrone e Manuel Agnelli, giudici di questa nuova edizione di X Factor, si sono sottoposti al tampone per il Coronavirus, ed è probabile che dovranno ripeterlo ad ogni puntata per scongiurare il pericolo di un contagio. Emma Marrone ha assicurato che si tratterebbe di una procedura rapidissima e praticamente indolore, necessaria per essere certi della sicurezza di tutto il team di lavoro.

EMMA MARRONE

X Factor non è l’unico programma ad aver attuato delle speciali contromisure per cercare di arginare l’emergenza. In tutti gli show televisivi (alcuni dei quali – come Ballando con le Stelle – rinviati a causa dell’emergenza) i concorrenti e i partecipanti dello show vengono costantemente sottoposti ai tamponi. Inoltre la presenza del pubblico presente in studio in alcuni casi è stata annullata o diminuita.

Emma nel ruolo di giudice: la sua opinione

In tanti speravano di vedere prima o poi Emma Marrone in veste di giudice a X Factor, e finalmente il sogno di moltissimi fan è stato esaudito. A proposito del suo nuovo ruolo la cantante ha confessato a La Stampa: “Il giudice più cattivo sono proprio stata io con me stessa. (…) A X Factor cerco il talento, non ho mai avuto pregiudizi nei confronti dei generi musicali, quindi che un artista sia rock, punk, trap o pop a me non interessa, l’importante è che abbia qualcosa da dire e che lo sappia fare sul palco con rispetto verso il pubblico”.