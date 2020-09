Martina Stella ha pubblicato su Instagram degli scatti audaci e senza veli. Subito le foto sono diventate virali.

Una Martina Stella come non l’avevamo mai vista. L’attrice fiorentina, infatti, ha deciso di mostrarsi in alcuni scatti senza veli sui social, scatenando i fan che la seguono. L’attrice, amatissima per i ruoli che riveste in televisione nelle diverse pellicole e fiction, è amatissima anche per le curve mozzafiato e per la grande sensualità di cui è dotata. In tantissimi commentano, infatti, le sue foto in cui Martina si mostra al massimo della sua bellezza.

Martina Stella su Instagram senza veli

Tacco a spillo, gonna di raso nero e sopra…nulla! La Stella ha deciso di presentarsi, sui social, come “mamma l’ha fatta”. In pose sensuali, e mai volgari, l’attrice ha preso parte a un progetto fotografico.

“Lascio agli altri la convinzione di essere i migliori. Per me tengo la certezza che nella vita si può sempre migliorare. [..] Questa frase della grande Marylin mi ha sempre colpito. [..] Qual è la frase più celebre che vi fa pensare alla bellissima Marylin Monroe?”.

Questa la caption che la Stella ha deciso di utilizzare per commentare gli scatti pubblicati su Instagram, dove è seguita da tantissimi followers. La stessa Martina, inoltre, ha ammesso, in alcuni scatti successivi di amare tantissimo il nero e che è anzi il suo colore preferito.

Martina Stella: bravura e sensualità

Va detto che la Stella non è la prima volta che concede scatti così audaci ai suoi fan. Tempo fa, infatti, sempre sui suoi account social aveva pubblicato delle foto – sempre senza veli – mentre si trovava distesa sul letto.

Ma non è tutto perché in passato la Stella era stata scelta anche come la protagonista di una cover di Playboy Italia, e anche in quell’occasione le sue foto, senza veli e nell’acqua, avevano riscosso un grandissimo successo.