Dopo oltre 11 anni di onorato servizio per il TG satirico di Antonio Ricci, Edoardo Stoppa ha deciso di voltare pagina e ha spiegato perché.

Come un fulmine a ciel sereno è giunto l’annuncio di Edoardo Stoppa, che ha deciso di voltare pagina e dire definitivamente addio a Striscia la Notizia, il TG satirico che lo ha reso senza dubbio uno dei volti più noti del piccolo schermo. Tra i nuovi progetti in vista dell’inviato ce ne sarebbe uno per TV8, e più precisamente nella nuova trasmissione condotta da Adriana Volpe e Alessio Viola. A Novella 2000 Stoppa aveva rivelato di aver bisogno di nuovi stimoli, e aveva anche affermato che continuerà ad occuparsi dei temi a lui cari: l’ambiente e gli animali.

Edoardo Stoppa

Edoardo Stoppa: l’addio a Striscia la Notizia

Senza rancori verso il tg satirico che gli ha aperto la strada verso il successo, Edoardo Stoppa ha deciso di voltare pagina alla ricerca di nuove esperienze. Stando a Libero Quotidiano l’inviato approderà a TV8, nello show condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola, Ogni Mattina, dove avrà uno spazio tutto per sé per poter affrontare i temi a lui cari (il rispetto per l’ambiente e gli animali in particolar modo).

A Libero Quotidiano, diverso tempo fa, è stato lo stesso inviato a svelare che ci sarebbero state per lui importanti novità: “Continuerò a occuparmi degli animali e a cercare di salvarne sempre di più. Sempre con Striscia? Ci sono delle grosse novità, ma per ora non posso dire nulla. Sto lavorando a un format speciale sul benessere psicofisico di uomini e donne”.

La vita privata dell’inviato

In attesa di poter svelare finalmente quali saranno i suoi prossimi progetti lavorativi, Edoardo Stoppa si gode l’amore della sua famiglia. L’inviato è sposato con Juliana Moreira, madre dei suoi figli, Lua Sophie e Sol Gabriel. La coppia è legata dal 2008 e ancora oggi è più felice ed innamorata che mai. I due condividono molte delle loro passioni, come l’amore per l’ambiente e per il benessere.