Geloso e possessivo, a Temptation Island Davide racconta il suo rapporto con la fidanzata e scoppia la polemica: “Ho io il controllo, l’ho fatta togliere da tutti i social”.

Un discorso vergognoso è andato in onda a Temptation Island nel villaggio degli uomini che parla di controllo e gelosia. Durante la prima puntata del reality, Davide Varriale, fidanzato di Serena Spena, si è lasciato andare ad alcune confessioni che non lo hanno assolutamente messo in buona luce. A un altro concorrente e alla tentatrice Giada ha detto: “Fortunatamente o sfortunatamente ho il controllo sulla sua mente quindi tiro fuori quello che voglio dalla sua bocca”.

Il discorso di Davide sul rapporto con Serena

L’intera chiacchierata è andata in onda sulla Mediaset e, tanti fan del reality, hanno condiviso il video commentato sui social il loro disgusto.

Il discorso di Davide non si ferma e con Giada spiega anche: “L’ ho fatta cancellare dai social, niente palestra, niente amiche, niente di niente”.

A questo punto la tentatrice non è riuscita a trattenersi è ha detto: “Credo che lei arriverà al punto di esplodere”. E poi ha provato a far ragionare Davide dicendo: “Se lei facesse lo stesso con te?”.

La risposta del ragazzo è stata raggelante: “Non lo permetterei. Se lei vuole uscire con le amiche magari la faccio pure uscire, però per il fatto che mi sia stato sottratto del tempo a distruggo la sera dopo”.

Le polemiche dei fan di Temptation sui social

Tutte queste affermazioni, durante il reality diretto da Alessia Marcuzzi, hanno creato un polverone sui social. Tantissimi fan hanno attaccato Davide e la produzione, consigliando a Serena di scappare.

Tra i commenti più duri ce ne sono alcuni dove si legge: “Non possono andare in onda certe cose con tutto quello che succede”. Dal profilo verificato di Leonardo Decarli arriva il commento: “In che stalla con altri animali possiamo trovarlo questo?”. E ancora: “Si parla tanto di violenza sulle donne e poi in prima serata,rete nazionale va in onda questo”.