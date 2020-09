Nella casa del Grande Fratello Vip Dayane Mello si è confessata con il cuore in mano, rivelando di provare ancora dei sentimenti per il suo famoso ex, Mario Balotelli.

Nella casa del Grande Fratello Vip tra i concorrenti è presente Enock Barwuah, fratello minore di Mario Balotelli a cui Dayane Mello ha confessato di provare ancora dei sentimenti proprio per il suo famosissimo ex. Barwuah per tutta risposta ha fatto uno scherzo alla modella, che ha finito per scoppiare in lacrime.

“Non ho mai nascosto la persona che lui è per me. Se Mario entra nella Casa per fare una sorpresa a Enock io mi arrampico sul muro e sparisco. Mi fa battere il cuore”, ha detto Dayane Mello agli inquilini della casa.

La Mello innamorata di Balotelli: la confessione

Quando Dayane Mello si è trasferita in Italia ha avuto un’appassionata liaison con Balotelli, per cui ancora oggi proverebbe un sentimento forte. Purtroppo però, il suo amore non sarebbe corrisposto:

“Ci sono stati dei sentimenti veri, ma non abbiamo mai potuto stare insieme. Lui è testardo e anche io. C’era troppo pregiudizio da parte sua. Mi diceva sempre che sbagliavo, anche se ero una ragazzina. Quando l’ho conosciuto avevo diciannove anni, l’ho amato e ho ancora dei sentimenti fortissimi per lui. Quando lo vedo il mio cuore batte forte”, ha dichiarato la Mello e poi, sull’eventualità di rimettersi insieme a Super Mario, ha aggiunto: “Lui se ne frega.”

Il fratello minore di Balotelli, anche lui concorrente della quinta edizione del GF Vip, per tutta risposta ha detto alla top model: “Non è vero, Mario ti vuole bene!”

A seguire Enock ha fatto credere alla modella che la produzione del Gf Vip gli avesse intimato di lasciare lo show per ciò che le aveva detto su suo fratello e lei per tutta risposta è scoppiata a piangere. Quando ha realizzato che si trattasse solo di un perfido scherzo, Dayane Mello ha detto: “Ma ti sembrano scherzi da fare? Mi sono agitata tantissimo, pensavo di averti rovinato il gioco. Non avrei potuto vivere qui dentro con te fuori per colpa mia”. Tutto si è risolto dunque per il meglio tra i due gieffini, e già in tanti si chiedono se Super Mario entrerà nello show per la gioia della Mello!