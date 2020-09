La contessa Patrizia De Blanck è in realtà la nipote di Benito Mussolini? Il misterioso intreccio familiare svelato a Live – Non è la D’Urso.

A Live – Non è la D’Urso il giornalista Gian Gavino Sulas ha svelato un’inaspettata indiscrezione riguardante la contessa Patrizia De Blanck, attualmente concorrente al Grande Fratello Vip. Stando a quanto affermato dal giornalista – e confermato in una vecchia intervista a Oggi dalla stessa contessa – Mussolini sarebbe stato suo nonno: da una relazione extraconiugale sembra infatti che il duce abbia avuto un figlio illegittimo, Asvero, che a sua volta avrebbe avuto Patrizia e suo fratello Dario dalla relazione con Lloyd Dario, che in seconde nozze si è sposata con il conte Guillermo de Blanck y Menocal, il quale sua volta ha riconosciuto la contessa e suo fratello come figli legittimi.

La famiglia De Blanck celerebbe un incredibile segreto: la contessa non sarebbe altro che la nipote di Benito Mussolini. Il padre biologico di Patrizia De Blanck sarebbe stato infatti Asvero Gravelli, che fu legato a sua madre Lloyd durante le sue prime nozze. A svelare il misterioso intreccio familiare è stata la stessa duchessa, che avrebbe raccontato a Oggi:

“La mia famiglia nasconde un segreto che riguarda la nascita mia e di mio fratello Dario. Il nostro vero padre fu il gerarca fascista Asvero Gravelli, ma noi siamo stati allevati dal conte Guillermo de Blanck y Menocal, il quale sposando mia madre Lloyd, ci riconobbe come i suoi figli legittimi. Dario e io ci sentiamo tali e siamo orgogliosi del blasone che ci spetta di diritto. Comunque, non dobbiamo certo vergognarci del nostro vero padre (…) che tutti indicavano come figlio segreto di Mussolini”

La storia della contessa è vera? E se sì, il suo titolo nobiliare è da considerarsi comunque valido? All’epoca in cui rivelò le sue origini familiari, la De Blanck avrebbe anche affermato di non aver mai cercato di ottenere fama o vantaggi da questa parentela. “Era un segreto di famiglia destinato rimanere tale“, ha raccontato a Oggi.