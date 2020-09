A Ballando con le Stelle Elisa Isoardi è finita nel mirino di Guillermo Mariotto, che le ha intimato di fare attenzione alla linea.

Elisa Isoardi si è esibita in un seducente tango insieme al suo nuovo, presunto fidanzato – Raimondo Todaro – a Ballando con le Stelle. Nonostante la conduttrice sia apparsa bellissima e tutti le abbiano fatto i complimenti, il giudice Guillermo Mariotto le ha intimato di “stare attenta a tavola”, un commento che ha generato indignazione in rete.

Elisa Isoardi: il web la difende da Guillermo Mariotto

Il popolo del web non ha affatto gradito il commento fatto da Guillermo Mariotto su Elisa Isoardi. “Sta attenta a tavola”, le ha detto il giudice dopo la sua esibizione, osservando implicitamente che la conduttrice avrebbe qualche chilo di troppo.

Elisa Isoardi

“Che schifo dire alla Isoardi di darsi una regolata a tavola”, ha scritto un utente in rete, mentre un altro ha aggiunto: “Finitela di rompere a Elisa sul cibo e sul peso, è bellissima così”, e ancora: “Hanno avuto il coraggio di dare della grassa alla Isoardi dicendole pure di non mangiare tanto”. La conduttrice non ha replicato a quanto affermato da Guillermo Mariotto, ma è fuor di dubbio che in rete la sua frase sia parsa a molti di cattivo gusto.

Il presunto flirt con Raimondo Todaro

A Ballando con le Stelle la conduttrice fa coppia fissa con Raimondo Todaro, e si vocifera che i due abbiano in atto una liaison sentimentale. I due sono stati paparazzati insieme per la prima volta a Roma, mentre passeggiavamo mano nella mano come una qualsiasi coppia di fidanzati. A seguire Todato avrebbe smentito la notizia della liaison, ma poi a sorpresa – sul settimanale Chi – sono state pubblicate le foto di un loro appassionato bacio sulle labbra. I due usciranno allo scoperto a Ballando con le Stelle?