Elisabetta Canalis nuda si tuffa in piscina e fa impazzire i follower Nip e Vip. Un’amica attrice le chiede: “Scusa ma la marca delle chiappe”?

Abbronzata, sexy e perfetta. Elisabetta Canalis si mostra come mamma l’ha fatta mentre nuota in piscina e fa letteralmente impazzire i fan di Instagram. L’ex velina, classe 1978, non potrebbe essere più in forma di così e, a commento della foto che conta centinaia di migliaia di like, scrive solo una parola: “Freedom”. A commentare non ci sono solo migliaia di fan, ma anche molti vip che hanno espresso il loro apprezzamento per il fisico statuario della showgirl e l’audacia dello scatto artistico circondata nel blu senza alcun velo se non qualche simpatica bolla.

Il commento di Maria Pia Calzone all’ex velina

Tantissimi hanno scritto sotto la foto della Canalis, tra le prime c’è l’attrice italiana Maria Pia Calzone, classe 1967, conosciuta nel grande e piccolo schermo e anche bravissima attrice di Teatro. Facendo ironia sui commenti di tanti seguaci, che chiedono la marca del rossetto o del vestito, Maria Pia ha invece commentato così: “Ely scusa: Mi puoi dire la marca di quelle chiappe?!”

La frase giocosa ha subito accolto il consenso di tantissimi che hanno scritto in risposta a Maria Pia confermando di voler avere più informazioni a riguardo, in un clima scherzoso e divertente.

Il corpo scolpito di Elisabetta Canalis

Elisabetta dedica molto tempo alla cura del corpo. Esegue regolarmente esercizio fisico con lezioni di pilates, Krav Mag e yoga e non manca di un’alimentazione sana e leggera (con qualche sfizio). I risultati si vedono decisamente sui social e spesso la Canalis pubblica scatti in costume, top e pantaloncini. Durante l’estate ha postato momenti in costume tra l’Italia (dove è tornata a luglio in vacanza) e le spiagge della sua amata California insieme alla figlia e al marito Brian Perri.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/littlecrumb_/