Francesca Pepe, concorrente della quinta edizione del GF Vip, ha fatto coming out durante una discussione con Tommaso Zorzi.

Durante un alterco con Tommaso Zorzi, Francesca Pepe ha fatto – in maniera del tutto inaspettata – coming out in diretta tv. Zorzi ha chiesto alla ragazza di non rivolersi a lui “al femminile” visto che sarebbe gay e non “femmina”. Lei, a sua volta, ha replicato: “Io non ho niente contro i gay, anche perché sono la prima ad avere tendenze bisessuali”. I due riusciranno a fare pace?

Francesca Pepe: il coming out

L’ex Miss Europa Francesca Pepe ha fatto outing al Grande Fratello Vip 5, durante una lite con Tommaso Zorzi.

Zorzi, notoriamente gay, si è offeso perché l’influencer si sarebbe rivolta più volte a lui al femminile: “Lo capisci che se sono gay non devi parlarmi al femminile?”, ha dichiarato l’influencer, e ancora: “Tu tesoro sei fuori di testa sei dissociata. Tu sai che io ho passato anni a piangere al liceo perché mi parlavano al femminile? Parlare ad un gay dandogli della donna è offensivo e non te lo devo dire io”.

Per tentate di giustificarsi la modella ha fatto il suo coming out, e sui social molti utenti si sono scagliati contro di lei prendendo le difese di Zorzi. Molti telespettatori credono infatti che la ragazza abbia fatto coming out solo per ottenere visibilità e restare “più a lungo” all’interno dello show televisivo. Sarà vero?

La vita privata della modella

Attualmente Francesca Pepe è single, e non sono molte le notizie riguardanti i suoi passati flirt. L’unico a lei attribuito sarebbe quello avuto con Vittorio Sgarbi, ma non ci sarebbero prove in merito. Secondo Leggo.it ci sarebbero numerosi dubbi riguardanti la veridicità della liaison tra la modella e il critico d’arte, così come sulla sua partecipazione a Miss Europa. Francesca Pepe confermerà mai le notizie in circolazione sul suo conto?

