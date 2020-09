Secondo un rumor in circolazione la Regina Elisabetta potrebbe presto diventare di nuovo bisnonna: Eugenia Di York sarebbe in attesa del suo primo bebè.

Eugenia Di York è incinta? Secondo il magazine New Idea sì, e sarebbe al quarto mese della sua prima gravidanza. Per il momento non sono giunte ancora conferme ufficiali sulla vicenda ma il rumor è ormai sulla bocca di tutti: la regina Elisabetta e il Principe Filippo avranno un altro pronipote?

Eugenia Di York è incinta: l’indiscrezione

Appena due anni fa – il 12 ottobre 2018 – la Principessa Eugenia Di York ha detto sì allo storico fidanzato (e lontano cugino) Jack Christopher Stamp Brooksbank. A 2 di distanza dalle lussuose nozze i due sarebbero in attesa del loro primo figlio, e a quanto riporta il magazine New Idea la principessa sarebbe al quarto mese di gravidanza (dunque l’annuncio sarebbe imminente).

Regina Elisabetta

In tanti non vedono l’ora di conoscere tutti i dettagli riguardanti la nascita di questo “nuovo royal baby”, che per la Regina Elisabetta e il Principe Filippo sarebbe il nono pronipote. La nascita di un royal baby nella famiglia York servirebbe anche a distogliere l’attenzione dallo scandalo Epstein, che ha travolto il padre della principessa Andrea Di York.

Se la notizia di New Idea dovesse essere confermata, il piccolo sarebbe atteso per il 2021 e quindi per lo stesso anno in cui il Principe Filippo compirà 100 anni.

La famiglia divisa dalla quarantena

A causa dell’emergenza Coronavirus la Regina Elisabetta, i suoi figli e i suoi nipoti stanno continuando a vivere separati, lontani l’uno dall’altra. Per la sovrana sono stati attuati speciali protocolli di sicurezza per salvaguardare la sua salute, e lei e il Principe Filippo sarebbero rimasti isolati nel castello di Windsor. Sempre a causa della pandemia globale la sorella minore di Eugenia, Beatrice Di York, ha dovuto celebrare il suo matrimonio in forma strettamente privata e con pochissimi ospiti.