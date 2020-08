Nicoletta Mantovani, vedova del tenore Luciano Pavarotti, ha ritrovato l’amore: a settembre convolerà a nozze a Bologna.

Nicoletta Mantovani ha rivelato a Chi di aver ritrovato la serenità: al suo fianco da circa un anno vi è il fidanzato Alberto, dirigente d’azienda. I due hanno deciso di convolare a nozze a settembre 2020, con una cerimonia in chiesa a Bologna. Con enorme entusiasmo la Mantovani ha rivelato che non avrebbero avuto motivi precisi per sposarsi, se non la loro gioia immensa: “Non avevamo motivo di sposarci, se non per una voglia matta di farlo”, ha raccontato al settimanale di Signorini.

Nicoletta Mantovani: il secondo matrimonio

A 13 anni dalla scomparsa di Luciano Pavarotti (padre di sua figlia Alice) Nicoletta Mantovani è riuscita a trovare un nuovo equilibrio e soprattutto un compagno di cui oggi è più innamorata che mai.

Nicoletta Mantovani

Il ricordo del tenore scomparso sarebbe sempre presente nei pensieri della donna, ma proprio questo l’avrebbe spinta a non continuare a piangersi addosso:

“Pavarotti rimarrà sempre una persona importante della mia vita e continuerò a seguirne la memoria, come merita un grande artista come lui. Ma come mi ricordava sempre Luciano, la vita va vissuta in ogni istante al massimo, cercando sempre di avere il sorriso, e Alberto mi fa rivivere una grande gioia. Il nostro è un amore profondo, una vera magia”, ha dichiarato a Chi Nicoletta.

La cerimonia e la scomparsa del figlio

Il fatidico “lo voglio”, stando a quanto rivelato dalla Mantovani a Chi, verrà pronunciato in una chiesa a cui è molto legata a Bologna (ma è ancora mistero sulla data e il luogo esatti). Ovviamente alle nozze sarà presente anche Alice, la figlia che lei e Pavarotti hanno avuto insieme nel 2003. La nascita della piccola fu legata a un evento particolarmente drammatico per la coppia: il fratello gemello di Alice, Riccardo, morì a poche ore dal parto.