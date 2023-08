Torna a parlare Barbara D’Urso e lo fa dopo l’addio a Mediaset e il passaggio di Pomeriggio 5 a Myrta Merlino.

Indubbiamente è stata, anche suo malgrado, la protagonista dell’estate per via del suo addio annunciato a Mediaset. Parliamo di Barbara D’Urso che è tornata a parlare dopo l’ufficialità della separazione con la nota emittente e quindi dopo aver lasciato, di fatto, Pomeriggio 5, passato in mano a Myrta Merlino. Carmelita è stata intervistata da The Hollywood Reporter Roma e ha voluto raccontare le sue attuali sensazioni, tra privato e lavoro.

Barbara D’Urso, le parole dopo l’addio a Mediaset

La D’Urso ha subito iniziato l’intervista spiegando come stia in questo momento dopo le turbolenze professionali ben note: “Sto benissimo, sono gioiosa, d’altronde è una parte fondamentale del mio carattere. Sono serena, perché la felicità non esiste, esistono solo dei rari picchi di felicità”. “Se sono amareggiata? Sono un po’ addolorata e umanamente delusa, ma professionalmente molto, molto serena”, ha ammesso la conduttrice.

Tra i vari passaggi dell’intervista, la bella Barbara ha sottolineato come sia rinata molte volte professionalmente e non solo: “Mi è capitato spesso di subire attacchi, qualche mazzata sul collo me la sono anche presa, ma ho sempre avuto il coraggio e la forza di rialzarmi e andare avanti. Mi è’ capitato sia nelle storie sentimentali che in quelle professionali, solo che alla fine io so chi sono e nessuno merita la mia tristezza“.

A darle una mano anche le persone che le vogliono bene, amici e telespettatori: “Io sono molto amata, ma spesso qualcuno mi massacra. Non rispondo mai, perché penso alla qualità della vita che ho io e mi sento fortunata. Cerco di coltivare la mia serenità, la mia interiorità. Penso a tutti coloro che vivono ossessionati da me… che brutta vita che fanno, pieni di rabbia”.

L’ipotesi Ballando con le Stelle

Spazio anche ad alcuni rumors che vorrebbero la conduttrice a Ballando con le Stelle su Rai 1: “Questa è divertente: su di me escono delle notizie meravigliose. Addirittura che sarei stata la nuova giurata di Ballando. Opzione che non è mai esistita. Credo che la giuria di Ballando che c’è stata finora sia un’ottima giuria e lo sarà ancora in futuro. E non c’è mai stata, ma neanche in lontananza, questa idea. Mi piace il programma e stimo molto Milly. L’ho sempre guardato e continuo a guardarlo”.

Per il futuro però la porta resta aperta: “Se ballerei per la Carlucci? Prima o poi accadrà. Sono talmente piccola che ho ancora tanto tempo”.

