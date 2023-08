Acceso litigio tra Paola Turci e Francesca Pascale mentre si trovavano in Giappone. Il retroscena svelato e il motivo.

Tutta colpa della gelosia. Almeno così pare. Paola Turci e Francesca Pascale protagoniste delle notizie di gossip di queste ore a causa di una lite piuttosto accesa che sarebbe avvenuta tra loro mentre si trovavano in Giappone. Il retroscena è stato svelato da Oggi.

Lite tra Paola Turci e Francesca Pascale

Francesca Pascale Paola Turci

Probabile che la questione sia già stata risolta, eppure Paola Turci e Francesca Pascale hanno fatto piuttosto chiacchierare in queste ore. Tutta colpa di un litigio avvenuto mentre le due si trovavano a Tokyo, in Giappone.

Da quanto si apprende da Oggi, infatti, le sposine sono partite per motivi di lavoro della cantante e si sarebbero rese protagoniste di un particolare episodio. Colpa della gelosia, forte, reciproca tra le due, le donne avrebbero litigato vistosamente anche davanti a diverse persone.

Va detto, però, che lo stesso settimanale garantisce: “Persone vicine alla coppia assicurano però che si sia trattato solo di una maretta passeggera e che le neo spose siano più innamorate e complici che mai”.

Insomma, per chi stava già pensando ad una crisi o addirittura al matrimonio in bilico, nulla di tutto questo. Le due donne si amano e sicuramente troveranno il modo per mettere da parte la troppa gelosia.

Staremo a vedere se per caso le due parleranno di tale episodio per dare qualche dettaglio in più o smentirlo.

Ricordiamo che le due donne sono convolate a nozze a luglio 2022, dopo circa due anni di relazione. Nonostante siano molto riservate, sui social qualche loro immagine è presente, soprattutto quelle che riguardano il matrimonio e l’anniversario.

Di seguito anche un recente post Instagram con la bella dedica per il giorno dell’anniversario di nozze: