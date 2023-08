Lino Banfi è tornato a parlare della tragica scomparsa di sua moglie Lucia, che non sarebbe ancora riuscito a sognare.

Il 22 febbraio scorso Lino Banfi ha perso l’adorata moglie Lucia e nelle ultime ore, al Corriere della Sera, è tornato a ribadire tutto il suo dolore per la sua tragica perdita. L’attore era legatissimo alla moglie che purtroppo, da tempo, combatteva contro l’Alzheimer. Banfi ha affermato che non sarebbe ancora riuscito a sognarla, nonostante lo desidererebbe moltissimo:

“Sono trascorsi sei mesi dalla sua morte e ancora non ci riesco. Credo però sia molto impegnata a parlar bene di me con la gente giusta, e infatti mi stanno arrivando molte richieste di lavoro… Insomma, sta lavorando molto in questo periodo e non ha tempo per venirmi in sogno”, ha detto.

Lino Banfi

Lino Banfi: il dolore per la scomparsa della moglie

Lino Banfi è tornato a parlare del terribile dramma che ha colpito la sua vita da quando, sei mesi fa, ha perso la sua adorata moglie Lucia. L’attore era legatissimo alla moglie e ha fatto un appello al Corriere della Sera chiedendo ai suoi fan di pregare per lui affinché riesca finalmente a sognare la moglie.

Un anno fa l’attore aveva fatto anche un appello al Papa chiedendo di poter morire insieme a sua moglie, che da tempo era affetta da Alzheimer.