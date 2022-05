Vincitore di ben 7 Premi Oscar (tra cui quello per il Miglior Film) Balla coi lupi è un grande classico del cinema western: ecco le location.

Il genere western è uno di quei generi cinematografici che è ormai diventato un po’ di nicchia, che dopo il boom registrato fino agli anni ’70, non è più riuscito ad attrarre un grande pubblico. Ma nel corso degli anni successivi i grandi capolavori ambientati negli Stati Uniti del 1700 e del 1800 non sono certo mancata: un esempio lo è Balla coi lupi. Il capolavoro diretto e interpretato da Kevin Costern nel 1991 è riuscito anche a vincere ben sette Premi Oscar, tra cui quello per il Miglior Film. Vediamo ora insieme quali sono i luoghi dove è stato girato.

Balla coi lupi: le location del film

Ci sono voluti ben quattro mesi per girare Balla coi lupi, che nella sua versione integrale dura ben 236 minuti: il primo ciak è stato battuto il 17 luglio del 1989, l’ultimo il 21 novembre dello stesso anno. Kevin Costern ha girato il proprio film in diversi luoghi degli Stati Uniti.

Kevin Costner

Le riprese di Balla coi lupi sono iniziate nel Sud Dakota, poi si spostate nel Wyoming, nel Nebraska e nel Kansas. L’accampamento indiano è stato ricreato nei pressi del fiume Belle Fourche, in Sud Dakota, mentre l’accampamento indiano d’inverno è stato ricostruito al Spearfish Canyon. La scena della cacci ai bisonti è stata invece girata al Triple U Buffalo Ranch.

Balla coi lupi: il cast del film

Come detto in precedenza, Kevin Costern interpreta anche il personaggio principale del film: il tenente John J. Dunbar, ribattezzato poi Balla coi lupi. Nel cast del film sono inoltre presenti Mary McDonnell, Graham Greene, Rodney A. Grant, Robert Pastorelli, Charles Rocket, Maury Chaykin, Tony Pierce e Kirk Baltz.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG